Самара, , 07:55 — REGNUM В сфере услуг фиксируется самое высокое распространение коронавируса в Самарской области. Об этом 16 ноября сообщает пресс-служба областного правительства.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «С QR-кодом по жизни. Борьба с коронавирусом в России — трансляция»

Данный вопрос рассматривался на оперативном совещании в региональном правительстве. По информации Роспотребнадзора, наибольший прирост заражения коронавирусом отмечается в возрастных группах 50−64 лет и от старше 65-и лет, при этом распространение вируса выше в сфере услуг.

«Если по другим отраслям — офисные работники, торговля, промпредприятия — цифры ближе к средним областным показателям, то в сфере услуг у нас превышение в 3−4 раза. Поэтому нужно сконцентрировать внимание всем главам муниципальных образований, коллегам, партнерам, контрольно-надзорным органам на сфере услуг. Надо усилить здесь меры: еще раз объяснить вместе с санитарными врачами необходимость соблюдения санитарных норм, посмотреть, что не так, подсказать, нацелить на то, чтобы поправить ситуацию», — заявил глава региона Дмитрий Азаров.

Отмечается, что в области за прошедшую неделю зафиксировали уменьшение темпов прироста заболеваемости и стабилизацию показателей. Так, снижение темпов распространения коронавируса зафиксировали в возрастных группах до одного года, от семи до 14-и и от 15-и до 17-и лет.

Сообщается, что в области наблюдается уменьшение заболеваемости ОРВИ и внебольничной пневмонией. Свободный коечный фонд в регионе в настоящее время составляет 29%. Так, в регионе развернуто 8472 инфекционных коек, из них 6012 койки заняты.

«Такие прогностические показатели крайне важные и крайне позитивные. Они говорят, что мы на правильном пути. Эту тенденцию очень важно удержать. Есть предпосылки выйти на плато, но пока только предпосылки. Если мы не закрепим результат и не продолжим систему совершенствования контроля, администрирования, внимательного отношения ко всем наиболее уязвимым категориям граждан, то мы результат не закрепим. Это очевидно», — подчеркнул глава региона.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 15 ноября в регионе за сутки выявили 1789 носителей коронавируса.