Великий Новгород, , 07:04 — REGNUM Пожар произошел в жилом многоквартирном доме в городе Пестово Новгородской области, сообщает пресс-служба областного управления МЧС России.

Пожар hansbenn

«В 04:06 16 ноября 2021 года поступило сообщение о пожаре. По прибытии к месту вызова было установлено, что горит кровля восьмиквартирного деревянного дома на площади 300 кв. м», — заявили в ведомстве.

Для тушения возгорания привлекли 19 человек личного состава и шесть единиц спецтехники. Пожар был локализован, сведений о возможных пострадавших не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября пожар произошел в жилом доме в Башкирии. Пожар был ликвидирован, при осмотре места происшествия спасатели обнаружили тело погибшего мужчины.