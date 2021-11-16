Колумбус, США, 16 ноября, 2021, 07:03 — ИА Регнум. Судебный иск против американской компании Meta (до переименования Facebook) в размере $100 млрд был подан прокуратурой штата Огайо, 15 ноября сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на генпрокурора региона Дейва Йотса.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Глава Facebook Марк Цукерберг

Причиной претензии указаны «нарушения алгоритмов работы в отношении детей». По словам Йотса, Facebook, вместо того, чтобы заботится о несовершеннолетних и бороться с интернет-провокаторами, «плодило страдания и разобщало людей ради собственной выгоды».

В иске говорится, что с 29 апреля по 21 октября 2021 года компания нарушила федеральное законодательство. По утверждению авторов документа, Facebook обманывало общество по поводу того, что ее продукты не оказывают негативные последствия на детей. Прокуратура также требует, чтобы Meta перестала вводить в заблуждение своих инвесторов.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2020 года Федеральная торговая комиссия (FTC) США и 46 американских штатов подали два иска против Facebook из-за нарушения этой компанией антимонопольного законодательства.

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