Нью-Йорк, США, , 07:02 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США завершили торги 15 ноября незначительным снижением. S&P 500 изменился символически.

Фондовая биржа geralt

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones понизился на 12,86 пункта (0,04%), до уровня 36 087,45 пункта. S&P 500 подешевел на 0,04 пункта (0,00%), до уровня 4682,81 пункта. Nasdaq к завершению дня потерял 6,74 пункта (0,04%), понизившись до уровня 15 853,85 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подешевели на $0,58 (0,72%), до уровня $80,30 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 12 ноября — последнего рабочего дня предыдущей недели — ростом, несмотря на негативные данные по инфляции.

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