Вашингтон, , 06:47 — REGNUM Космонавты на Международной космической станции (МКС) предприняли чрезвычайные меры, чтобы не допустить столкновения станции с обломками, появившимися после уничтожения одного из спутников, заявил 15 ноября глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон.

Встреча с космическими обломками Цитата из к/ф «Гравитация» реж Альфонсо Куарон. 2013. Великобритания, США

Он обвинил Россию в испытании российской противоспутниковой ракеты вслед за госсекретарём США Энтони Блинкеном.

«Россия подвергала опасности не только американских астронавтов, но и международных партнёров на МКС, а также собственных космонавтов. Действия российской стороны безрассудны и опасны, они угрожают также китайской космической станции и тайконавтам на борту», — сказал Нельсон.

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По его словам, опасность для МКС сохраняется до сих пор, и NASA продолжит следить за обломками в ближайшие дни.

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