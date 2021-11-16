Москва, , 06:46 — REGNUM Россия и Казахстан договорились об экспорте российской электроэнергии, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

Казахстан и Россия

«Достигнута договоренность о том, что такие поставки электроэнергии будут, но должны быть обеспечены коммерческие условия», — цитирует его ТАСС.

Новак добавил, что условия поставок будут определяться коммерческими компаниями, участвующими в процессе. Также он отметил, что между представителями России и Казахстана обсуждались и вопросы сотрудничества в нефтегазовой сфере.

Ранее сообщалось, что Россия обсуждает с Казахстаном вопрос поставок электроэнергии в республику из-за опасности дефицита. По словам представителя «Интер РАО», компания могла бы поставлять в Казахстан около 600 МВт электроэнергии.