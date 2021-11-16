Владивосток, 16 ноября 2021, 06:40 — REGNUM В Приморском крае за 15 ноября от коронавируса вакцинировалось рекордное число жителей — 17 298 человек. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
По данным краевого Минздрава, ранее в регионе такого количества привитых за сутки никогда не фиксировалось.
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Как сообщало ИА REGNUM, в Приморском крае за сутки COVID-19 выявили у 410 человек.
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