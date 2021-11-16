Мехико, , 06:39 — REGNUM Еще один человек, получивший ожоги при взрыве газа 13 ноября в районе Пенсиль-Норте на западе Мехико, скончался в больнице. Об этом сообщила 15 ноября на своей странице в Twitter глава городского правительства Клаудия Шейнбаум.

Взрыв Niklas Freidwall

Речь идет о мужчине, после смерти которого число жертв ЧП увеличилось до двух. Шейнбаум выразила соболезнования семье погибшего.

В результате взрыва газа в Пенсиль-Норте было полностью разрушено жилых дома, а также повреждено несколько близлежащих строений. При инциденте также пострадали более 10 человек пострадали. Причиной ЧП назвали утечку газа.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 октября из-за нелегальной врезки в газопровод произошел взрыв голубого топлива в мексиканском штате Пуэбло. Погибли четыре человека.

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