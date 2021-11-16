Омск, 16 ноября, 2021, 06:30 — ИА Регнум. В Омской области в работе по переписи населения приняли участие 3445 переписчиков. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Денис Абрамов ИА REGNUM Жилет для переписчика

Региональные власти подчеркнули, что удобным, быстрым и безопасным способом переписаться в этот раз стало самостоятельное заполнение переписных листов на портале Госуслуг.

Что касается непосредственно работы переписчиков, существенной помощью для них стали планшетные компьютеры.

«Наличие планшета упростило процесс сбора сведений. Программа автоматически выдавала подходящие вопросы и сигнализировала о возможных логических ошибках», — отметила переписчица со стажем Оксана Шабельникова.

По её словам, благодаря планшетам работа переписчика «стала значительно легче по сравнению с 2010 годом».

Нововведением Всероссийской переписи стало также участие волонтёрских объединений. Жителям Омской области о новом способе переписи на Госуслугах ежедневно рассказывали 300 добровольцев.

Как сообщало ИА REGNUM, Всероссийская перепись населения прошла с 15 октября по 14 ноября 2021 года.

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