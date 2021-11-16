Токио, , 06:21 — REGNUM Глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси и госсекретарь США Энтони Блинкен договорились использовать в ходе личного общения сокращенные имена «Йоги» и «Тони». Об этом японский министр иностранных дел заявил 16 ноября на брифинге.

Энтони Блинкен Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Руководитель ведомства пояснил, что прозвище «Йоги» было придумано американскими дипломатами в годы его работы в США. Так звали героя мультфильма «Медведь Йоги», на которого, по их мнению, похож Хаяси.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября Ёсимаса Хаяси и Энтони Блинкен провели переговоры, посвященные отношениям с Китаем и КНДР.

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