Токио, 16 ноября, 2021, 06:21 — ИА Регнум. Глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси и госсекретарь США Энтони Блинкен договорились использовать в ходе личного общения сокращенные имена «Йоги» и «Тони». Об этом японский министр иностранных дел заявил 16 ноября на брифинге.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Энтони Блинкен

Руководитель ведомства пояснил, что прозвище «Йоги» было придумано американскими дипломатами в годы его работы в США. Так звали героя мультфильма «Медведь Йоги», на которого, по их мнению, похож Хаяси.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября Ёсимаса Хаяси и Энтони Блинкен провели переговоры, посвященные отношениям с Китаем и КНДР.