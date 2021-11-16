Владивосток, , 06:19 — REGNUM Рост заболеваемости коронавирусом в Приморском крае не прекращается, заявили в оперативном штабе к региона. За сутки COVID-19 заразились 410 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 16 ноября в пресс-службе краевого правительства. Это абсолютный ежесуточный «рекорд» с начала пандемии.

Госпитализация пациента с COVID-19 51.mchs.gov.ru

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Более 2,2 тыс. приморцев проходят лечение в ковидных госпиталях, 500 из них — в тяжёлом состоянии. Мест в стационарах хватает, свободны более 300 коек.

Главный внештатный специалист-пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев назвал коронавирус очень коварной болезнью. Факторами риска он считает сопутствующие заболевания — гипертензию, диабет, ожирение, болезни почек, ишемическую болезнь сердца, деменцию, хроническую обструктивную болезнь легких, онкологические заболевания, мерцательную аритмию.

«Каждый из нас способен облегчить работу медицинского персонала. Соблюдайте дистанцию, используйте средства индивидуальной защиты и вакцинируйтесь — только так мы сможем остановить распространение вируса. Вакцинация остается самым эффективным средством от тяжелой формы COVID-19», — также отметил Сергей Авдеев.

Как сообщало ИА REGNUM, по сравнению с третьей волной коронавируса в Приморском крае ежедневно выявляемое количество новых случаев COVID-19 возросло в два раза. Сохраняется нестабильная эпидемиологическая ситуация во всех возрастных группах.