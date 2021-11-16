Москва, 16 ноября, 2021, 06:18 — ИА Регнум. Во вторник, 16 ноября, в Москве будет переменная облачность, преимущественно без осадков, гололедица, температура воздуха −1… +1 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Зима в Подмосковье

В ночь на 17 ноября в Москве облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура воздуха −4… −2 °C.

Ветер юго-западный, западный 6−11 м/с. Ночью — западный, юго-западный 3−8 м/с. Атмосферное давление 758 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале −4… +1 °C днём. Ночью — −6… −1 °C.

В среду, 17 ноября, днём в столице ожидается −1… +1 °C, по области −3… +2 °C, облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью в регионе ожидается −6… −1 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, сильное похолодание и сильные морозы ночью ожидаются в Москве к концу ноября.