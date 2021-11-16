Киев, , 06:17 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский хранит молчание, когда страна находится «почти перед угрозой войны», заявила 15 ноября лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко на согласительном совете лидеров фракций в Верховной раде.

Пётр Порошенко и Юлия Тимошенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я не могу понять этого молчания и странного поведения украинской власти и поддержать предложение о том, чтобы немедленно провести закрытую встречу глав фракций с президентом Украины. Это не шутки, когда Украина почти перед угрозой войны, а вы делаете вид, что ничего не происходит», — сказала она.

Таким образом она поддержала лидера партии «Европейская солидарность» и бывшего президента Украины Петра Порошенко, который потребовал провести встречу с главой государства в ближайшее время.

«Я требую, чтобы у нас в ближайшее время состоялась встреча руководителей фракций с президентом, где будут подняты вопросы угроз национальной безопасности, по кризису в энергетике, по кризису с ковидом и кризису с экономикой», — сказал он.

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Ранее источники и ряд западных СМИ вновь сообщили о «высокой вероятности» попыток России дестабилизировать ситуацию на Украине, в том числе военными методами. В Вашингтоне подобные сообщения опровергли, отметив, что сейчас не наблюдают признаков «агрессивного поведения» России. В то же время глава Госдепа Энтони Блинкен заявил, что вероятность вторжения существует.

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