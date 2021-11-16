В Томской области ребёнку зажало руку дверью автобуса
Томск, 16 ноября, 2021, 06:12 — ИА Регнум. В Томской области следствие проверяет появившуюся в соцсетях информацию о травмировании ребёнка в маршрутном автобусе. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном следственном управлении СКР.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Маршрутки
Как сообщается в соцсетях, инцидент произошёл в посёлке Тимирязево. Ребёнку в маршрутке зажало руку дверью.
Обстоятельства произошедшего устанавливают следователи следственного отдела по Кировскому району Томска. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Как сообщало ИА REGNUM, в румынском уезде Прахова в ДТП с участием автобуса пострадали несколько школьников.
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