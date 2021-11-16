Токио, , 06:02 — REGNUM Поддержание между Вашингтоном и Пекином стабильных отношений имеет чрезвычайно важное значение для всего международного сообщества. Об этом министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси 16 ноября заявил в ходе регулярной пресс-конференции в Токио.

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Ёсимаса Хаяси «Стабильные американо-китайские отношения крайне важны для всего международного сообщества».

Таким образом Хаяси прокомментировал журналистам проходящую онлайн-встречу президента США Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином.

От других комментариев глава японского МИД воздержался, отметив, что правительство Японии продолжит «пристально следить» за дальнейшим развитием отношений между США и Китаем.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байден на онлайн-встрече с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что оба лидера несут ответственность за то, чтобы противоречия в отношениях двух держав не переросли в открытый конфликт.

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