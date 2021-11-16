Сингапур, 16 ноября, 2021, 05:57 — ИА Регнум. Гражданин Малайзии был приговорён к высшей мере наказания за хранение наркотика судом Сингапура. Об этом 16 ноября сообщает газета Singapore Star.

Wiros Смертная казнь

Мужчина 39-ти лет последние 14 лет жил в Сингапуре и работал уборщиком. В 2018 году он был арестован за хранение 57 грамм наркотического вещества. Сотрудники Центрального бюро по борьбе с незаконным оборотом наркотиков обнаружили у малайзийца несколько контейнеров с запрещёнными веществами, при этом мужчина убеждал правоохранителей, что контейнеры ему дал на хранение соотечественник, сообщив, что в них хранятся украденные мобильные телефоны.

Судья Эндрю Лим отметила, что присяжные не вняли доводам защиты о том, что обвиняемый не знал об истинном содержании контейнеров. Также судья указала, что подсудимый не оказывал помощи следствию. Приняв во внимание все обстоятельства, судья приговорила гражданина Малайзии к смертной казни.

Преступления, связанные с незаконным хранением и оборотом наркотиков, относятся в Сингапуре к категории особо тяжких. Согласно официальным данным, в период с 2016 по 2019 годы в стране было приведено в исполнение 25 смертных приговоров, большая их часть связана с незаконным оборотом наркотиков.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Германии за время пандемии возросла смертность от наркотических веществ.