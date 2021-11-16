Владивосток, , 05:55 — REGNUM На учреждения управления федеральной службы исполнения наказаний Приморского края распространили антиковидные ограничения. При входе в колонии и следственные изоляторы необходимо будет предъявлять QR-код, ПЦР-тест или справку о медотводе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УФСИН региона.

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Соответствующее постановление «О введении режимно-ограничительных (карантинных) мероприятий, направленных на недопущение новой коронавирусной инфекции» вынесено главным государственным санитарным врачом ЦГСЭН ФКУЗ МСЧ-25 ФСИН России 2 ноября. Изменения вступили в силу 15 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье с 15 ноября начнут действовать QR-коды для посещения мест общепита, учреждений культуры и спорта. Для удобства жителей региона будет введен переходный период, который продлится до 1 января 2022 года. Он предусматривает предоставление альтернативных документов о прохождении вакцинации или перенесённой болезни.