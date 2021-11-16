Киев, , 05:48 — REGNUM Около $2 млрд (свыше 50 млрд гривен) будет ежегодно терять Украина после запуска газопровода «Северный поток — 2», заявил 15 ноября глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко в беседе с агентством Reuters.

Юрий Витренко Иван Шилов © ИА REGNUM

«Украина будет терять около двух миллиардов долларов в год, если «Северный поток — 2» будет запущен, что эквивалентно примерно полутора процентам ВВП страны», — сказал он.

По словам Витренко, в Киеве по-прежнему надеются на поддержку США в этом вопросе и рассчитывают на то, что американцы поддержат Украину в борьбе против газопровода, который «угрожает мировой безопасности».

Как сообщало ИА REGNUM, строительство газопровода завершено, в настоящее время проходит процедура его сертификации. Ранее Юрий Витренко заявил, что Федеральное сетевое агентство Германии якобы допустило участие «Нафтогаза» в этой процедуре.

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