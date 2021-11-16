Веллингтон, , 05:37 — REGNUM В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили 222 случая заражения штаммом «Дельта» коронавируса SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба новозеландского минздрава.

Новая Зеландия

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По его данным, 197 зараженных выявили в городе Окленде, где находится крупнейший очаг распространения инфекции. Остальных инфицированных выявили в близлежащих населенных пунктах. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения штаммом «Дельта» коронавируса SARS-CoV-2 в Новой Зеландии достигло 5973.

В настоящее время в новозеландских больницах лечится 91 пациент с COVID-19. При этом семеро пациентов помещены в палаты реанимации. Отмечается, что к 16 ноября в Новой Зеландии привились против коронавирусной инфекции уже 81% жителей.