Вашингтон, , 05:33 — REGNUM Власти Кубы якобы нарушили права человека, запретив проведения антиправительственных протестов в стране, заявил помощник президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан в официальном обращении.

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«Своими действиями кубинское руководство пренебрегло уважением к гражданским и политическим правам, предусмотренным Всеобщей декларацией прав человека и международными договоренностями в области прав человека», — заявил он.

Салливан указал, что кубинские власти якобы нарушили право жителей страны на мирные протесты. При этом он пообещал, что Соединенные Штаты продолжат поддерживать оппозицию на Кубе, чтобы добиться «демократических изменений».

Как сообщало ИА REGNUM ранее глава МИД Кубы Бруно Родригес заявил о провале планов Соединенных Штатов дестабилизировать обстановку в республике. По его словам, акции протеста в стране провалились, несмотря на агрессивную антивластную пропаганду в американских социальных сетях Facebook и Twitter.