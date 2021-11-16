Вашингтон, 16 ноября, 2021, 05:33 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден на онлайн-встрече с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что оба лидера несут ответственность за то, чтобы противоречия в отношениях двух держав не переросли в открытый конфликт, сообщило 15 ноября агентство Associated Press.

Gage Skidmore Джо Байден

Американский лидер отметил, что отношения США и Китая «оказывают значительное влияние на весь остальной мир», поэтому на фоне растущей напряжённости предпочёл бы видеть в Китае конкурента, а не врага.

«Наша обязанность — как лидеров Китая и США — гарантировать, что соперничество между нашими странами не перейдет в конфликт, намеренный или непреднамеренный. Только простая, прямая конкуренция», — заявил президент США.

В своём приветственном слове Байден назвал Си Цзиньпина другом и выразил надежду на то, что они смогут встретиться лично.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Си Цзиньпин в начале встречи назвал приоритетами в отношениях Китая и США мирное сосуществование и взаимовыгодное сотрудничество с опорой на выполнение сторонами своих международных обязательств.