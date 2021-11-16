Тбилиси, 16 ноября, 2021, 05:28 — ИА Регнум. Очередное ухудшение состояния произошло у экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом 15 ноября сообщила уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова в своём телеграм-канале.

ВО Свобода Людмила Денисова

Денисова пояснила, что получила информацию об ухудшении состояния Саакашвили. По её данным, член консилиума врачей Нино Шарашенидзе завила властям Грузии о необходимости привлечь к обследованию Саакашвили врача-гастроэнтеролога. По её словам, у политика началась кровавая рвота, однако у врачей нет возможности провести ему все необходимые процедуры.

Кроме того, Денисова уточнила, что надеется лично посетить Саакашвили, у которого есть и украинское гражданство, в тюремной больнице. Украинский омбудсмен отметила, что уже обратилась по этому вопросу к грузинским властям, но ни отказа, ни разрешения ею получено не было.