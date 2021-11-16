Красноярск, , 05:28 — REGNUM В Красноярске на 52-м году жизни скоропостижно скончался первый заместитель главы Октябрьского района краевой столицы Андрей Сидельников. Об этом администрация района сообщает на своей странице в социальной сети Instagram.

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администрация Октябрьского района г. Красноярска «Администрация Октябрьского района выражает глубокие соболезнования родным и близким Андрея Геннадьевича Сидельникова, первого заместителя Октябрьского района в связи с его скоропостижной кончиной».

Свою трудовую деятельность Андрей Сидельников начинал в Канском ОВД, откуда в 1993 году перешёл на работу электриком в детскую больницу. В 1995 году стал мастером муниципального предприятия. В 2001 году занял пост заместителя мэра Канска по ЖКХ, транспорту и связи.

Председателем Канского городского совета депутатов Сидельникова избрали в 2005 году, а город он возглавил в 2008 году, оставаясь на посту мэра Канска по 2012 год. В должности замглавы Октябрьского района Красноярска Сидельников работал с 2019 года.

Прощание с Андреем Сидельниковым пройдёт в Красноярске 17 ноября, в Канске — 18 ноября.