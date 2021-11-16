Пекин, , 05:19 — REGNUM Объем прямых иностранных инвестиций (FDI) в материковый Китай, находящихся в фактическом использовании, вырос на 17,8% в годовом исчислении до 943,15 млрд юаней, или $142,01 млрд, за первые 10 месяцев года, сообщает 15 ноября агентство Синьхуа.

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По данным Министерства коммерции КНР, в период с января по октябрь объем FDI в сектор услуг увеличился на 20,3% в годовом исчислении, в то время как в высокотехнологичных отраслях приток FDI вырос на 23,7%, показали данные министерства.

Иностранные инвестиции из стран-участниц инициативы «Пояса и пути», а также Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в материковый Китай подскочили на 30,7% и 29,5% соответственно.