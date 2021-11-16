Хэфэй, Китай, 16 ноября, 2021, 05:16 — ИА Регнум. Объем внешней торговли восточно-китайской провинции Аньхой превысил 561,6 млрд юаней (около $88 млрд) за первые 10 месяцев 2021 года, увеличившись на 26,6% в годовом исчислении, сообщает 15 ноября агентство Синьуха.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Экспорт превысил 328,5 млрд юаней, а импорт достиг 233,1 млрд юаней, увеличившись на 27% и 26,1% соответственно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем внешней торговли Аньхоя за первые 10 месяцев превысил показатель всего 2020 года, который составил 540,6 млрд юаней.

С января по октябрь Соединенные Штаты, Европейский союз и Ассоциация государств Юго-Восточной Азии были крупнейшими торговыми партнерами Аньхоя, объем торговли с которыми составил около 74,3 млрд юаней, 72,2 млрд юаней и 62,1 млрд юаней соответственно.

Во внутренней провинции торговля со странами-частницами инициативы «Пояса и пути», выросла на 35% в годовом исчислении. За этот период на долю частных предприятий приходилось 50,2% внешней торговли провинции. Механические и электротехнические изделия, ЖК-экраны и автомобили оставались основными статьями экспорта провинции.