Вашингтон, , 05:10 — REGNUM Важность международного сотрудничества в ключевых сферах отметил президент США Джозеф Байден в ходе встречи в онлайн-формате с китайским лидером Си Цзиньпином. Об этом 16 ноября сообщила пресс-служба Белого дома.

Китай и США Иван Шилов © ИА REGNUM

Важнейшими глобальными проблемами, по которым требуется глобальное взаимодействие, по словам Байдена, являются борьба с изменением климата и пандемия коронавируса.

«Нам нужно установить некоторые основанные на здравом смысле защитные барьеры», — отметил американский лидер.

По данным агентства Reuters, президент США подчеркнул, что крайне важно не допустить конфликта. Кроме того, Байден выразил надежду на то, что в следующий раз он встретится с лидером КНР лично.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Си Цзиньпин отметил важность мирного сосуществования Китая и США.

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