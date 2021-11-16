Вашингтон, 16 ноября, 2021, 05:10 — ИА Регнум. Важность международного сотрудничества в ключевых сферах отметил президент США Джозеф Байден в ходе встречи в онлайн-формате с китайским лидером Си Цзиньпином. Об этом 16 ноября сообщила пресс-служба Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

Важнейшими глобальными проблемами, по которым требуется глобальное взаимодействие, по словам Байдена, являются борьба с изменением климата и пандемия коронавируса.

«Нам нужно установить некоторые основанные на здравом смысле защитные барьеры», — отметил американский лидер.

По данным агентства Reuters, президент США подчеркнул, что крайне важно не допустить конфликта. Кроме того, Байден выразил надежду на то, что в следующий раз он встретится с лидером КНР лично.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Си Цзиньпин отметил важность мирного сосуществования Китая и США.