Пекин, , 05:08 — REGNUM Центральный паритетный курс китайской валюты юань снизился на 28 пунктов до 6,3924 юаня по отношению к доллару США 16 ноября, согласно данным Китайской системы торговли иностранной валютой, передает агентство Синьхуа.

На спотовом валютном рынке Китая юаню разрешается расти или падать на 2% от центрального паритетного курса каждый торговый день. Центральный паритетный курс юаня по отношению к доллару США основан на средневзвешенных ценах, предлагаемых маркетмейкерами перед открытием межбанковского рынка каждый рабочий день.

Отметим, что курс китайской в среднем в последнее время продолжает держаться в районе 6,4 юаня за доллар США.

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