Пекин, , 05:03 — REGNUM Приоритетами в отношениях Китая и США должны стать мирное сосуществование и взаимовыгодное сотрудничество, заявил 15 ноября председатель КНР Си Цзиньпин в ходе онлайн-встречи с президентом США Джо Байденом. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Си Цзинпин

«Китай и США должны уважать друг друга, мирно сосуществовать, придерживаться взаимовыгодного сотрудничества, заниматься не только внутренними делами, но и выполнять международные обязательства», — сказал китайский лидер.

Он отметил, что стабильность в отношениях позволит двум странам преодолеть вызовы, связанные с пандемией COVID-19 и изменением климата на планете, а также решить множество других проблем.

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«Будучи двумя крупнейшими экономиками мира и постоянными членами СБ ООН, Китай и США должны усиливать коммуникацию и сотрудничество», — сказал Си Цзиньпин.

Как сообщало ИА REGNUM, китайско-американские отношения сейчас находятся на критическом перепутье, и саммит двух лидеров является решающим событием в китайско-американских отношениях и международных отношениях.

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