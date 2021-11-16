Пекин, 16 ноября, 2021, 05:03 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин призвал к развитию прочных и устойчивых отношений между Китаем и США во время виртуальной встречи с президентом США Джо Байденом, проходящей 16 ноября, передает агентство Синьхуа.

U.S. Department of State Си Цзиньпин и Джо Байден

Си сказал, что Китай и Соединенные Штаты должны уважать друг друга, сосуществовать в мире, стремиться к взаимовыгодному сотрудничеству и хорошо управлять внутренними делами, выполняя при этом международные обязательства.

Напомним, что в настоящее время проходит виртуальная встреча между главами США и Китая. Согласно пресс-релизу МИД Китая, стороны обменяются взглядами касательно важнейших вопросов в двусторонних отношениях, причем разговор должен стать откровенным.