Вашингтон, 16 ноября, 2021, 04:55 — ИА Регнум. Глава Госдепа США Энтони Блинкен обвинил Россию в создании препятствий для космических исследований, сообщает пресс-служба американского Госдепартамента.

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По его словам, Россия испытывала противоспутниковые системы, из-за чего на орбите осталось множество космического мусора. Они, по мнению Блинкена, представляют угрозу для спутников и гражданских космических объектов.

«Кроме того, это значительно увеличит риск для космонавтов и Международной космической станции, а также других видов деятельности человека в космосе», — добавил он.

Ранее Госдеп США назвал «безрассудными» испытания противоспутникового оружия. Якобы, по мнению ведомства, это создает угрозу для космонавтов и работы МКС.