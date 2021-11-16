Пекин, , 04:54 — REGNUM Мобильные научно-технические музеи Китая зафиксировали в общей сложности 150 млн посещений по всей стране, сообщил 15 ноября Китайский музей науки и техники, передает агентство Синьхуа.

Музей Анна Кумицкая © ИА REGNUM

По данным музея, проект мобильного научно-технического музея был запущен для повышения научной грамотности граждан. Благодаря мобильным научно-техническим музеям Китай предоставляет бесплатное научно-техническое образование и развлечения большему числу людей, особенно тем, кто живет в районах, где нет крупных научно-технических музеев или богатых ресурсов.

С момента запуска в 2011 году проект разработал 566 комплектов научно-популярных выставок и отправил их на 4682 остановки во время выставочных туров по всей стране. Каждый показ мобильного музея включает в себя около 60 интерактивных экспонатов и проходит в течение двух-трех месяцев на каждой остановке.

В течение 13-й Пятилетки (2016−2020) мобильные научно-технические музеи охватили более 90% регионов страны на уровне округов, сообщили в музее.