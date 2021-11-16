Хэфэй, Китай, 16 ноября, 2021, 04:52 — ИА Регнум. Жертвами дорожно-транспортного происшествия на востоке Китая стали восемь человек, сообщает 16 ноября агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Восемь человек погибли и еще восемь получили ранения в результате столкновения автобуса и тяжелого грузовика на шоссе в провинции Аньхой на востоке Китая поздним вечером 15 ноября, сообщили местные власти.

Авария произошла в 23:11 по местному времени на перекрестке в поселке Боуанг в городе Мааньшань. Пострадавшие проходят лечение в местной больнице и находятся в стабильном состоянии. Причина аварии выясняется.