Тегеран, 16 ноября, 2021, 07:41 — ИА Регнум. 15 ноября власти Азербайджанской Республики передали соболезнования иранскому народу и правительству в связи с мощным землетрясением, которое накануне потрясло южные районы страны. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

В своём официальном заявлении в Twitter министерство иностранных дел Азербайджана передало соболезнования семьям погибших и пожелало скорейшего выздоровления пострадавшим в результате землетрясения.

14 ноября землетрясение магнитудой 6,4 потрясло город Фин южной иранской провинции Ормузган. По данным сейсмологического центра Института геофизики Тегеранского университета, землетрясение произошло в 15:37 по местному времени (12:07 по Гринвичу) на глубине 15 км.

Как сообщает новостное агентство Mehr News, в результате этого трагического инцидента погиб один человек, еще 70 получили ранения.