Пекин, 16 ноября, 2021, 04:50 — ИА Регнум. На материковой части Китая было выявлено 11 новых локальных случаев COVID-19, переданных, сообщила Национальная комиссия здравоохранения КНР, передает 16 ноября агентство Синьхуа.

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Среди новых локальных местных случаев семь были зарегистрированы в Ляонине, два в Хэйлунцзяне и по одному в Пекине и Юньнани. Также сообщалось об 11 новых завезенных случаях, согласно данным комиссии. В Шанхае был зафиксирован один новый случай подозрения на инфекцию у прибывшего в город из-за пределов материковой части страны.

Кроме того, по данным комиссии, за прошедшие сутки не сообщалось о новых смертях, связанных с COVID-19.