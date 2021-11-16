Тегеран, , 07:42 — REGNUM 15 ноября министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил на совместной пресс-конференции со своим иранским коллегой в Тегеране, что деловые операции между Исламской Республикой Иран и Турцией в текущем году выросли на 71 процент. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Чавушоглу выразил сочувствие иранцам в связи с недавним землетрясением на юге Ирана, заявив, что Турция готова предложить любую помощь иранскому народу.

Он также осудил санкции США против Ирана, призвав Вашингтон вернуться к ядерной сделке 2015 года, сняв санкции в отношении иранского народа. Он также заявил, что Турция готова сотрудничать с Ираном по ситуации в Афганистане, Ираке, Закавказье и Йемене.

«Точка зрения Турции по региональным вопросам совпадает с точкой зрения Ирана», — подчеркнул турецкий высокопоставленный дипломат, сообщив, что формирование всеобъемлющего правительства решит проблемы афганской нации.