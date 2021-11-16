Тегеран, 16 ноября, 2021, 07:42 — ИА Регнум. 15 ноября министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 128 272, причем 105 иранцев погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Еще 105 иранцев скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число погибших достигло 128 272», — сообщило министерство здравоохранения Ирана.

Согласно приведённым данным, за последние 24 часа было выявлено 7494 новых случая заражения COVID-19, при этом 1060 потерпевших госпитализированы. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 5 708 253 пациента из общего числа 6 045 212 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

В докладе подчеркивается, что 3491 пациент с COVID-19 находится в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии.

Министерство здравоохранения также объявило, что 55 860 065 иранцев получили первую дозу вакцины против коронавируса.