Тегеран, 16 ноября, 2021, 07:43 — ИА Регнум. 15 ноября министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахиан объявил, что Тегеран и Анкара достигли соглашения о составлении дорожной карты долгосрочного сотрудничества. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Выступая на совместной пресс-конференции со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, Амирабдоллахян выразил надежду, что дорожная карта будет подписана во время предстоящего визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Иран.

Высокопоставленный иранский дипломат приветствовал своего турецкого коллегу, заявив: «Мы достигли соглашения о создании основы для проведения консультаций экспертов между дипломатами двух стран, чтобы наметить дорожную карту долгосрочного сотрудничества между Ираном и Турцией. Надеемся, что к моменту визита турецкого президента в Тегеран мы сможем завершить её разработку».

«Обе стороны также провели плодотворные переговоры по расширению двусторонних связей», — сказал Амирабдоллахиан, отметив, что обе стороны подчеркнули необходимость сохранения безопасности и спокойствия в регионе Западной Азии.

Охарактеризовав оба государства как прагматичные, министр иностранных дел Ирана выразил надежду, что экономические препятствия будут устранены как можно скорее, поскольку обе стороны полны решимости применять совместные механизмы для укрепления торговых связей.

Он также охарактеризовал ирано-турецкие отношения как дружественные, исторические и близкие.