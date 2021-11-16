Тегеран, , 07:43 — REGNUM Иранский документальный фильм «Татуированные мечты» режиссера Мехди Ганджи получил награду от Международного фестиваля спортивных фильмов и телевидения в Милане. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 15 ноября.

Иранский фильм повествуют историю подростков, которые любят футбол и стремятся поехать в Испанию, чтобы играть в Ла Лиге.

Согласно сообщению IRNA, Миланский международный фестиваль фантастики проводится в рамках всемирного чемпионата кино, телевидения и спортивной культуры (World FICTS Challenge), организованного в рамках шестнадцати фестивалей.

Мероприятие организовано компанией FICTS под председательством Франко Аскани, члена Комиссии МОК по культуре и олимпийскому наследию. 38-й выпуск фестиваля Спортивных фильмов и телевидения (первый выпуск датируется 1983 годом) проходит в Милане 15−20 ноября 2021 года.