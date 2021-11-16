Пекин, 16 ноября, 2021, 04:46 — ИА Регнум. Центральное правительство Китая выделило 3,07 млрд юаней (около $480 млн) на поддержку пострадавших от наводнений провинциях Хэнань, Шаньси, Шэньси и Ганьсу, сообщает 15 ноября агентство Синьхуа.

Aufgang Наводнение

Фонд будет использоваться для борьбы с наводнениями, ликвидации последствий стихийных бедствий и восстановления разрушенных зданий в этих регионах. Министерство финансов и Министерство по чрезвычайным ситуациям Китая ранее выделили этим провинциям 1,14 млрд юаней на те же цели.

Согласно недавней пресс-конференции, в Китае в 2021 году произошло более сильное наводнение, чем в предыдущие годы, в результате наводнений за первые 10 месяцев года погибло или пропало без вести 590 человек.

В общей сложности 58,9 млн человек пострадали от наводнения в Китае в период с января по октябрь, и 3,52 млн человек были эвакуированы в безопасные места. За этот период из-за наводнений обрушилось около 203 000 домов.