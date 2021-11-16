Тегеран, , 07:43 — REGNUM 15 ноября специальный посланник президента Ирана по Афганистану Хасан Каземи Коми заявил, что США потерпели поражение в Афганистане и теперь пытаются поддержать террористическую группировку ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Специальный посланник президента Ирана по Афганистану Хасан Каземи Коми посетил Кабул, чтобы обсудить последние события с высокопоставленными должностными лицами движения Талибан (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Страна-агрессор, которая правила Афганистаном в течение последних 20 лет, сейчас пытается укрепить террористические группировки после своего поражения», — заявил Каземи Коми средствам массовой информации.

Он отметил, что целью его визита в Кабул является обсуждение вопросов формирования временного правительства, политики, экономики, безопасности и незаконной миграции.

«Иран уважает волю афганского народа, и позиция Тегерана соответствует пожеланиям афганского народа», — сообщил Каземи Коми.

Специальный посланник президента Ирана по Афганистану тем временем выразил надежду, что с формированием сильного правительства в Афганистане в регионе воцарится стабильность.