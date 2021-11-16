Тегеран, 16 ноября, 2021, 07:43 — ИА Регнум. 15 ноября официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде заявил, что глава Организации Объединенных Наций по надзору за ядерной деятельностью в ближайшее время отправится в Тегеран, чтобы встретиться с министром иностранных дел и главой Организации по атомной энергии Ирана (AEOI). Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Выступая на своей еженедельной пресс-конференции, Хатибзаде заявил, что генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси поддерживает тесные отношения с AEOI и официальными лицами посольства Ирана в Вене.

«Иран пригласил Гросси посетить Тегеран и предложил дату его поездки», — отметил он, подчеркнув, что в ближайшее время глава МАГАТЭ посетит иранскую столицу, чтобы встретиться с министром иностранных дел Ирана Хоссейном Амирабдоллахианом и главой AEOI Мохаммедом Эслами.

Сославшись на переговорный процесс в Вене, он заявил, что приемлемым соглашением было бы полное снятие возобновленных санкций, однако между участниками СВПД на протяжении всех шести раундов переговоров существовали разногласия.