Нюрбинский район, Якутия, 16 ноября, 2021, 04:44 — ИА Регнум. В отношении статусных охотников, позволивших себе убивать животных на особо охраняемой территории Якутии, возбуждено уголовное дело. Расследование охоты в зоне абсолютного покоя ресурсного резервата «Сюгджэр» Нюрбинского района проконтролирует региональная прокуратура, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

Елена Чернышова ИА REGNUM Туши укладывают на сани и перетягивают ремнями. Сани оставляют в тундре, а сами отправляются на поиски оленей

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За нелегальную добычу 12 туш дикого северного оленя охотники ответят по статье 258 УК РФ («незаконная охота организованной группой, причинившая особо крупный ущерб»).

Нарушение было выявлено во время совместного рейда Нюрбинского комитета государственного экологического надзора и дирекции биологических ресурсов. Расследованием возбуждённого уголовного дела занимается Нюрбинский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Якутии.

Как сообщало ИА REGNUM, по информации газеты «Якутск Вечерний», среди нелегальных охотников, попавших под следствие, были председатель Нюрбинского районного суда Дмитрий Иванов, сотрудник ФСБ Арнольд Герасимов и судебный пристав Григорий Иванов. Они утверждали, что заблудились в пургу, из-за отсутствия информационных аншлагов не знали о том, что находятся на территории ООПТ. Оленей они добыли на приграничной территории, заявили вип-охотники.