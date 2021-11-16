Тегеран, , 07:44 — REGNUM 15 ноября сотрудник иммиграционной службы в провинции Хорасанэ Резави (северо-восточный Иран) заявил, что мировое сообщество игнорирует реалии в Афганистане, при этом Иран остается единственной страной, которая продолжает принимать афганских иммигрантов. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Мохаммад-Таки Хашеми, генеральный директор Бюро по делам иностранцев и иностранных иммигрантов провинции Хорасанэ Резави, сообщил IRNA, что все страны мира закрыли свои границы для перемещённых лиц в Афганистане.

«Тем временем Иран пострадал от денежно-кредитного и финансового кризиса из-за жестоких санкций, введенных США против иранской нации», — отметил Хашеми, подчеркнув, что другие страны отвергают предоставление Ирану доступа к собственным средствам.

«Постоянный комитет Ирана по вопросам убежища провел два заседания в сентябре и октябре 2021 года, чтобы проявить уважение к афганским иммигрантам и предоставить им убежище, если они имеют на это право», — отметил чиновник.

Он также сообщил, что провинция Хорасанэ Резави уже отправила в Афганистан две партии гуманитарной помощи, причем последняя из них содержит 50 тонн риса, восемь тонн муки, 500 одеял, грузовик с медикаментами и две тонны растительного масла.

Хашеми заявил, что благотворительные организации провинции также прилагают усилия, чтобы помочь людям в Афганистане, направляя в страну финансовые и медицинские средства.