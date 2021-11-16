Пекин, , 04:43 — REGNUM Центральный банк Китая выпустит набор золотых и серебряных памятных монет 18 ноября по случаю года Тигра в зодиакальном цикле, сообщает агентство Синьхуа.

Тигр Iain A Wanless

Набор состоит из восьми золотых и пяти серебряных монет, все из которых будут законным платежным средством в Китае, говорится в онлайн-заявлении Народного банка Китая. На лицевой стороне монет изображен государственный герб Китая, название страны и год выпуска, украшенные традиционными китайскими узорами, символизирующими благоприятность.

На оборотных сторонах 13 монет изображены различные изображения тигров, в том числе в мультяшном стиле и сидящие тигрята с декоративными цветочными, лесными или горными элементами. Тигр — третий знак зодиака в китайском зодиакальном цикле.

Китайский зодиакальный цикл содержит 12 животных, которыми отмечаются годы и: крыса, бык, тигр, кролик, дракон, змея, лошадь, овца, обезьяна, петух, собака и свинья.