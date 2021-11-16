Тегеран, , 07:44 — REGNUM 15 ноября глава Торговой палаты Афганистана объявил, что импорт из Ирана продолжается в обычном режиме, а объем экспорта Исламской Республики с начала года по сегодняшний день достиг одного миллиарда долларов. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Юнес Моманд также заявил на встрече с представителями СМИ, что экспорт Афганистана в Иран достиг 800 миллионов долларов, при этом он включает в основном драгоценные камни, сухофрукты, кожу животных, абрикосы и другие фрукты. По словам чиновника, импорт из Ирана включает электроприборы, сырье, нефть и продукты питания.

Представители Торговой палаты Афганистана ранее объявили, что с тех пор, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под контроль торгово-экономическую деятельность в стране, торговые операции Афганистана с Ираном были приостановлены на целый месяц, однако теперь торговые связи вернулись в привычный режим.