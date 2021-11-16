Буэнос-Айрес, , 04:42 — REGNUM Землетрясение магнитудой 4,6 зарегистрировано сейсмологами на территории Аргентины. Об этом 16 ноября сообщает геологическая служба США.

Землетрясение Bna.bh

Подземные толчки были зафиксированы в 00:03 мск. Эпицентр землетрясения располагался на расстоянии 211 км на запад от города Сан-Сальвадор-де-Жужуй, где проживает около 513 тыс. человек. Ближайший к эпицентру населённый пункт, город Сан-Антонио-де-лос-Кобрес, находился в 107 км восточнее эпицентра.

Очаг землетрясения располагался на глубине 191 км. Информация о пострадавших и разрушениях инфраструктуры не поступала.

Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении магнитудой 4,8, которое произошло у берегов Индонезии.

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