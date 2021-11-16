Тегеран, 16 ноября, 2021, 07:44 — ИА Регнум. 15 ноября Международный олимпийский комитет (МОК) направил письмо главе Национального олимпийского комитета Ирана (NOCI), в котором официально присудил золотую медаль иранскому борцу вольного стиля Комейлу Касеми. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В письме отмечается: «После того, как допинг-пробы узбекского борца Артура Таймазова и грузинского спортсмена Давида Муттса Манашвилли оказались положительными, МОК решил предоставить золотую медаль в весе 120 кг иранцу Комейлу Касеми».

Комитет по регламенту МОК с гордостью объявил, что 17 июля 2019 года и 16 января 2019 года результаты, достигнутые Таймазовым и Мутсом Манашвилли в лондонской легкой атлетике, были аннулированы, в связи с чем Касеми занял первое место на 30-й Олимпиаде в Лондоне».

Согласно сообщению комитета, Касеми обязуется доставить свою бронзовую медаль в Международный комитет по коммуникациям МОК до 12 декабря 2021 года, при этом присуждённая иранскому борцу золотая медаль и почетная грамота будут направлены ему в ближайшее время.

МОК также объявил, что доставка золотой медали в Олимпийский музей в настоящий момент невозможна из-за пандемии COVID-19, однако посольство Швейцарии в Тегеране собирается взять на себя ответственность за выполнение данной задачи.

Согласно последним данным, Иран занял 12-е место на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне.