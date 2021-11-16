Псков, , 04:33 — REGNUM В Псковской области группа разминирования отдельного инженерно-сапёрного батальона Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения обезвредила боеприпасы времён Великой Отечественной войны, обнаруженные в районе Себежского укрепрайона. Об этом 15 ноября сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Граната Mchsra.info

В июле 1941 года наши войска в Себежском укреплённом районе, созданном в районе старой границы, сдерживали наступление превосходящих сил противника, рвавшихся в сторону Великих Лук и Опочки. Сапёры выдвинулись на место предполагаемого нахождения опасных предметов совместно с поисковым отрядом «Забытый батальон».

пресс-служба Минобороны РФ «При проведении инженерной разведки укреплённого района, с использованием искателя контактных взрывных устройств ППО-2И, были обнаружены останки красноармейца с двумя гранатами РГ-33, который погиб здесь защищая свою Родину с оружием в руках».

По словам командира группы разминирования старшего лейтенанта Владимира Ведяшкина, помимо профессиональной деятельности, участвуя в подобных мероприятиях, военнослужащие вносят «свой весомый вклад в установлении всех погибших советских воинов, отдавших свою жизнь за свободу и независимость Отечества».

Как сообщало ИА REGNUM, церемония перезахоронения останков воинов, погибших на территории нынешней Калужской области в местах проведения Вяземской воздушно-десантной операции в 1942 году, состоялась в Мосальском районе на территории Мемориального комплекса «Барсуки».

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